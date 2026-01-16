Ex Bolle Jos wil kind terug en Moerdijk vraagt geld: dit gebeurde vandaag

De ex van Bolle Jos wil haar 10-jarige zoon terug en carnavalsgroep Veul Gère kondigt het grootste carnavalsconcert ooit aan. Dit zijn de verhalen die je deze vrijdag gelezen moet hebben.

De ex-vrouw van Bolle Jos doet een wanhopige oproep om haar 10-jarige zoon Liam terug te krijgen uit Sierra Leone. De cokehandelaar houdt hem al vier jaar bij haar weg, terwijl hij zelf een relatie heeft met de dochter van de president. De moeder zit met haar andere twee kinderen ondergedoken in het Midden-Oosten.

De Tilburgse carnavalsgroep Veul Gère viert volgend jaar hun 2x11-jarig jubileum met het grootste carnavalsconcert ooit. In het Spoorpark komt een mega-tent voor 22.000 bezoekers verdeeld over twee dagen. De kaartverkoop start op 22 januari 2025.

De gemeente Moerdijk vraagt 21 miljoen euro aan het Rijk voor de bouw van 1500 woningen rond het station van Zevenbergen. Opvallend is dat uit een enquête blijkt dat veel inwoners van het verdwijnende dorp Moerdijk juist naar Zevenbergen willen verhuizen.

Half maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Brabant. Omroep Brabant wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden en heeft daarom een publieksonderzoek opgezet. De vragenlijst duurt ongeveer tien minuten om in te vullen.

De 20-jarige Marnix Leeuw uit Eindhoven maakt indruk tijdens zijn eerste Dakar Rally als coureur. Hij staat momenteel elfde in het algemeen klassement. Zijn familie volgt zijn prestaties op de voet en is trots op zijn.