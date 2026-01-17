Veel inzendingen Kies je Kraker maken gebruik van AI: 'Steeds lastiger'

Heb jij dé carnavalshit van het jaar te pakken, denk je? Dan heb je nog één week om 'm in te sturen voor Kies je Kraker. Uit honderden inzendingen kiest de jury 33 potentiële carnavalskrakers, waarna Brabanders hun favoriet naar de winst kunnen stemmen. Voor de jury is er dit jaar een extra grote uitdaging: liedjes gemaakt door kunstmatige intelligentie.

"Soms hoor je het meteen", zegt Mark Versteden, producer bij Omroep Brabant radio. "Het zijn steeds dezelfde mannen- en vrouwenstem die terugkomen, die pik je er zo uit. Maar toch wordt ook dat steeds lastiger te achterhalen, want alles rondom AI wordt met de minuut beter."

Het staat heel duidelijk in de regels voor Kies je Kraker : nummers die zijn ingezongen door kunstmatige intelligentie zijn uitgesloten van deelname aan Kies je Kraker. Toch komt de jury nog genoeg liedjes tegen waarin de zanger of zangeres niet 'echt' is.

Af en toe moet de jury van de liedjeswedstrijd nabellen of het nummer wel écht zelf ingezongen is. "Het punt is dat je liedje bij 3 Uurkes Vurraf live te zingen moet zijn zoals het klinkt op de plaat. Als de stem niet echt is, wordt dat ingewikkeld. De muziek mag gerust van AI zijn, zeker ter inspiratie, maar de stem moet van jezelf zijn. Daarmee hopen we dat we de creativiteit niet kapotmaken, maar toch afbakenen."

Veel inzendingen

Mark merkt dat er dit jaar meer liedjes in de mailbox binnenstromen dan ooit. "Zeker uit de hoek van mensen die denken: ach, laat ik eens een nummer maken. Met een app als Suno heb je binnen twintig minuten een leuk liedje op de plank liggen, zeker als je een leuke tekst hebt. Ze sturen het in en zien wel of het wat wordt."

Er zitten volgens de producer niet alleen maar nadelen aan de hulp van kunstmatige intelligentie. "In AI kan heel veel creativiteit zitten. Je moet je tekst vaak wel zelf invoeren, dus die creativiteit komt gelukkig negen van de tien keer nog steeds van de mens zelf."

Ook vindt hij het grappig dat AI niet alleen wordt gebruikt om liedjes te maken, maar dat het ook een groot onderwerp in liedjes en teksten is. "Vorig jaar was dat de satisfyer, dit jaar AI", lacht Mark.