'Beschoten man bij gevangenis was betrokken bij martelcontainers'

De man die vrijdagochtend beschoten is bij de gevangenis in Alphen aan den Rijn is Christopher Z., schrijft het AD. Hij zit daar vast voor zijn betrokkenheid bij de martelcontainers in Wouwse Plantage. Hij werd eerder tot zes jaar veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de beruchte zaak.

De 38-jarige Christopher Z. werd rond zes uur 's ochtends op de parkeerplaats bij de gevangenis beschoten. Volgens het AD had hij waarschijnlijk werkverlof toen hij onder vuur werd genomen. Dat gebeurde op het moment dat twee mannen de gevangenis verlieten.

Schutter gevlucht

Christopher Z. is naar het ziekenhuis gebracht, hij is gewond geraakt maar niet door de kogel. De schutter is na de schietpartij gevlucht.

"Op dit moment onderzoeken we wat zich daar precies heeft afgespeeld", zegt een woordvoerder.

Martelcontainer

In 2020 deed de politie een inval in zeecontainers in Wouwse Plantage. Er zaten zes gevangeniscellen in de zeecontainers en in eentje zat een martelkamer met een tandartsstoel en allerlei gereedschappen om mensen te martelen.