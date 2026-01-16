Advertentie
Politie zoekt doorrijder na ongeluk met voetganger in Bergen op Zoom
Vandaag om 20:20 • Aangepast vandaag om 21:52
Een voetganger is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. De automobilist is er na het ongeluk vandoor gegaan. De politie is op zoek naar de bestuurder die in een zwarte auto rijdt.
De voetganger is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde rond zeven uur uur in de avond. De politie roept mensen die iets hebben gezien of beschikken over eventuele camerabeelden contact op te nemen.
