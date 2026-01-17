Advertentie
Man zwaargewond bij steekpartij in Eindhoven, twee verdachten aangehouden
Vandaag om 05:54
Een man is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Blaarthemseweg in Eindhoven. Er zijn twee verdachten aangehouden. Die werden in een huis aan dezelfde straat gearresteerd.
De zwaargewonde man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. Wie in de buurt iets opvallends heeft gezien of gehoord dat verband kan houden met de steekpartij wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.
