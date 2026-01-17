Navigatie overslaan

Man zwaargewond bij steekpartij in Eindhoven, twee verdachten aangehouden

Vandaag om 05:54
Archieffoto: Bart Meesters.
Een man is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Blaarthemseweg in Eindhoven. Er zijn twee verdachten aangehouden. Die werden in een huis aan dezelfde straat gearresteerd. 

De zwaargewonde man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. Wie in de buurt iets opvallends heeft gezien of gehoord dat verband kan houden met de steekpartij wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. 

