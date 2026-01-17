Mannen zwaargewond bij steekpartij na uit de hand gelopen caféruzie

Twee mannen zijn vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Blaarthemseweg in Eindhoven. Er zijn twee verdachten van 48 en 46 jaar aangehouden. Zowel de daders als de slachtoffers raakten gewond.

Allebei de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de steekpartij ontstond na een ruzie in het café. "De betrokkenen gingen verhaal halen bij de verdachten, waarna ze gelijk werden aangevallen", zegt de politie.

Ze doen nog verder onderzoek en zijn op zoek naar getuigen of camerabeelden. De verdachten zitten voorlopig vast en worden verhoord.