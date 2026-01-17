Jongeren bekogelen winkelruiten met eieren en dit komt hen duur te staan

Jongeren bekogelden donderdag en vrijdag ruiten en borden van winkels in Geldrop met eieren. De situatie was dusdanig dat door meerdere mensen de politie werd gebeld. Agenten hielden de verdachten in de wijk aan.

"Wie rommel maakt, ruimt die natuurlijk ook op", benadrukt een agent van de politie Dommelstroom-Zuid op Instagram. De jongeren kregen een emmer met sop, een zeem en borstel om de vieze ruiten en borden hoogstpersoonlijk schoon te maken. Daarnaast zullen ze worden doorverwezen naar HALT.