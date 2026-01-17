Politie laat jeugd die winkels bekogelde met eieren eigen rotzooi opruimen

Jongeren bekogelden donderdag en vrijdag ruiten en borden van winkels in Geldrop met eieren. De situatie was dusdanig dat door meerdere mensen de politie werd gebeld. Agenten hielden de verdachten in de wijk aan.

Het gaat om een groep jongeren die bij de politie bekend is. Omdat er de laatste tijd al vaker meldingen van overlast binnenkwamen, besloot de politie bij de nieuwe meldingen met meerdere eenheden naar het centrum van het dorp te rijden. Twee van de treiterende jongeren herkenden de agenten van camerabeelden.

"En wie rommel maakt, ruimt die natuurlijk ook op", benadrukt een agent van de politie Dommelstroom-Zuid op Instagram. De jongeren kregen een emmer met sop, een zeem en borstel om de vieze ruiten en borden hoogstpersoonlijk schoon te maken. Daarnaast worden ze doorverwezen naar HALT.