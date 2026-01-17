Navigatie overslaan

Politie laat jeugd die winkels bekogelden met eieren eigen rotzooi opruimen

Vandaag om 06:05 • Aangepast vandaag om 10:47
De jongeren moesten de met eieren bekogelde winkelruiten in Geldrop hoogstpersoonlijk schoonmaken (foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom-Zuid).
Jongeren bekogelden donderdag en vrijdag ruiten en borden van winkels in Geldrop met eieren. De situatie was dusdanig dat door meerdere mensen de politie werd gebeld. Agenten hielden de verdachten in de wijk aan. 

"Wie rommel maakt, ruimt die natuurlijk ook op", benadrukt een agent van de politie Dommelstroom-Zuid op Instagram. De jongeren kregen een emmer met sop, een zeem en borstel om de vieze ruiten en borden hoogstpersoonlijk schoon te maken. Daarnaast worden ze doorverwezen naar HALT.

Met het schoonmaken van de winkelruiten in Geldrop zit de straf voor de jongeren er nog niet op, ze worden doorverwezen naar HALT (foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom-Zuid).
