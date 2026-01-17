Gewonde gevonden bij bushalte Wagenberg, slachtoffer zou zijn gestoken

Bij een bushalte aan de Brandestraat in Wagenberg is rond kwart over zes zaterdagochtend een gewonde man gevonden. Volgens de politie zou het slachtoffer zijn neergestoken.

Meerdere ambulances en een traumaheli werden opgeroepen. Agenten kwamen in groten getale naar de bushalte en zochten in de berm naar eventuele sporen.

De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht. Een agent ging met het slachtoffer mee in de ambulance. Een politieauto reed achter de ambulance aan.