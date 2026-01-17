Navigatie overslaan
Neergestoken man gevonden bij bushalte Wagenberg, traumaheli opgeroepen

Vandaag om 07:17 • Aangepast vandaag om 12:01

Bij een bushalte aan de Brandestraat in Wagenberg is rond kwart over zes zaterdagochtend  een gewonde man gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer neergestoken. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere ambulances en een traumaheli werden opgeroepen. Agenten kwamen in grote getale naar de bushalte en zochten in de berm naar sporen.

De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht. Een agent ging met het slachtoffer mee in de ambulance. Een politieauto reed achter de ambulance aan.

Volgens de politie zou de gewonde die bij de bushalte in Wagenberg werd gevonden zijn neergestoken (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Een agent ging met het slachtoffer mee in de ambulance, een politieauto reed achter de ambulance aan (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
