Neergestoken man gevonden bij bushalte Wagenberg, traumaheli opgeroepen
Vandaag om 07:17 • Aangepast vandaag om 12:01
Bij een bushalte aan de Brandestraat in Wagenberg is rond kwart over zes zaterdagochtend een gewonde man gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer neergestoken.
Meerdere ambulances en een traumaheli werden opgeroepen. Agenten kwamen in grote getale naar de bushalte en zochten in de berm naar sporen.
De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht. Een agent ging met het slachtoffer mee in de ambulance. Een politieauto reed achter de ambulance aan.
