Brand in appartementencomplex in Helmond, alarm wekt bewoners

In een appartementencomplex aan de Kerkstraat-Zuid in Helmond werd rond kwart over zes zaterdagochtend brand ontdekt. Omdat het alarmsysteem afging, stonden de aanwezige bewoners al buiten voordat de brandweer aankwam.

Er bleek sprake van een smeulende brand in de keuken van een appartement op de eerste etage. De bewoner van dit appartement stond toen de brandweer aankwam al bij de andere bewoners buiten. Het is niet bekend of hij zelf wist dat het de brand in zijn woning woedde.

De brand was snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt. De bewoners konden snel terug naar hun appartementen.