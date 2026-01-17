Medewerker Enexis kreeg 'flinke opdonder' bij grote stroomstoring Tilburg

Een medewerker van Enexis is gewond geraakt bij werkzaamheden aan een verdeelstation aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. Hij heeft 'een flinke opdonder' gehad, zegt de politie. Dat gebeurde toen er kortsluiting ontstond, waardoor 16.000 huishoudens in Tilburg zonder stroom kwamen te zitten.

Rond 10 over 9 in de ochtend gingen politie en ambulance naar de medewerker toe. "De medewerker is er, dankzij zijn beschermende kleding, met een harde klap en wat oppervlakkige brandwonden, goed vanaf gekomen", zegt de politie. "Hij heeft een flinke opdonder gehad toen hij met de stroom bezig was."

Naar omstandigheden gaat het goed met de medewerker. "Hij is uit voorzorg medisch nagekeken", zegt een woordvoerder van Enexis. "Maar hij is gelukkig oké."