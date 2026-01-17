Medewerker Enexis kreeg 'flinke opdonder' bij grote stroomstoring Tilburg
Een medewerker van Enexis is gewond geraakt bij werkzaamheden aan een verdeelstation aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. Hij heeft 'een flinke opdonder' gehad, zegt de politie. Dat gebeurde toen er kortsluiting ontstond, waardoor 16.000 huishoudens in Tilburg zonder stroom kwamen te zitten.
Rond 10 over 9 in de ochtend gingen politie en ambulance naar de medewerker toe. "De medewerker is er, dankzij zijn beschermende kleding, met een harde klap en wat oppervlakkige brandwonden, goed vanaf gekomen", zegt de politie. "Hij heeft een flinke opdonder gehad toen hij met de stroom bezig was."
Naar omstandigheden gaat het goed met de medewerker. "Hij is uit voorzorg medisch nagekeken", zegt een woordvoerder van Enexis. "Maar hij is gelukkig oké."
Een groot gebied
Het ongeluk gebeurde zaterdagmorgen, waarna een groot gebied van Tilburg tijdelijk zonder stroom zat. Het ging om 16.000 huishoudens, met ook stoplichten die even niet werkten. De supermarkten bleven dicht en de brandweer moest bijspringen voor de liften die het niet meer deden.
Rond half 11 was de storing verholpen.