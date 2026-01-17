Medewerker Enexis lichtgewond bij werk aan verdeelstation, storing voorbij

Er was zaterdagmorgen een grote stroomstoring aan de gang in Tilburg. Deze ontstond tijdens werkzaamheden en er is een medewerker lichtgewond geraakt. 638 postcodes werden getroffen. Rond half 11 was de storing weer voorbij.

De storing kwam door werkzaamheden in de Lange Nieuwstraat in Tilburg. Medewerkers waren met een verdeelstation bezig en iemand is gewond geraakt. Rond 10 over 9 gingen politie en ambulance naar de medewerker toe.

Volgens Enexis is er kortsluiting ontstaan. "De medewerker wordt voor de zekerheid medisch nagekeken", reageert de woordvoerder. Naar omstandigheden gaat het goed. "De medewerker is er, dankzij zijn beschermende kleding, met een harde klap en wat oppervlakkige brandwonden, goed vanaf gekomen", zegt de politie. "Hij heeft een flinke opdonder gehad toen hij met de stroom bezig was."

Een groot gebied

De storing werd zaterdagmorgen gemeld, iets voor 9 uur in de ochtend. Op het kaartje van Enexis is te zien hoe het gebied van het oosten van Tilburg, tot Dongen reikt. "Maar het lijkt erop dat dat kaartje niet helemaal klopt. Het lijkt erop dat de storing niet richting Dongen loopt, maar vooral in Tilburg zit", zegt een woordvoerder.

Desalniettemin ging het om een groot gebied, met veel huishoudens. Ook de stoplichten waren buiten werking, supermarkten bleven dicht en de brandweer moest bijspringen voor liften die het niet meer deden.