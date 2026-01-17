Fatbiker rijdt op linkerrijstrook A2, politie haalt haar van de weg

Een fatbiker veroorzaakte zaterdagochtend een levensgevaarlijke situatie op de A2 bij Eindhoven. Zij reed daar op de linkerrijstrook.

Een vrouw die de fatbiker daar zag rijden, waarschuwde de politie. Die ging met twee auto's met spoed naar de A2. Toen de agenten daar aankwamen, haalden ze de fatbiker van de snelweg. De fatbiker kreeg een 'dikke boete', meldt een wijkagent uit Oirschot op Instagram.

De politie bedankt de vrouw die melding maakte van de fatbiker op de snelweg. "Zij heeft het leven van de fatbiker gered, daar waar de fatbiker het onze in gevaar bracht."