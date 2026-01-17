Navigatie overslaan
Automobilist rijdt door na aanrijding, man meldt zich 's avonds bij politie

Vandaag om 09:36 • Aangepast vandaag om 11:21
Agenten doen onderzoek (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Agenten doen onderzoek (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Een 20-jarige man heeft zich bij de politie gemeld na de aanrijding die vrijdagavond plaatsvond in de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. Hierbij raakte een voetganger gewond. 

De aanrijding vond plaats rond zeven uur 's avonds. De voetganger is naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de betrokken zwarte auto reed na de aanrijding door. 

De politie onderzoekt wat de rol van de 20-jarige man was bij de aanrijding en wat er precies is gebeurd.

