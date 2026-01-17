Advertentie
Uitslaande brand in Tilburg: hulpdiensten vinden lichaam in appartement
Vandaag om 11:39 • Aangepast vandaag om 16:42
Bij een huis aan de Leharstraat in Tilburg is zaterdagmorgen brand uitgebroken. In het huis is een lichaam gevonden. De brand is geblust.
De politie weet nog niet of het om de bewoner of bewoonster van het appartement gaat. Ook proberen ze erachter te komen wat er is gebeurd en hoe de brand is ontstaan.
Er is veel schade. De ramen liggen eruit en rond het huis liggen glasscherven.
