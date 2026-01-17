Agente matst fietser die heel nodig moet poepen

Een jongeman is zaterdagochtend ontsnapt aan een fikse verkeersboete. Een wijkagente in Oirschot zag hem met een telefoon in de hand fietsen. De fietser negeerde daarbij ook nog eens een rood verkeerslicht.

Toen de agente hem stopte, gaf de jongeman als verklaring dat hij heel nodig naar de wc moest voor een grote boodschap. De agente streek daarop met de hand over het hart.

"Ik hem hem gematst. Vroeger schreef ik zoiets op in mijn 'matsboekje', maar ik ga met de tijd mee. Ik heb het vastgelegd in de politie-app", laat ze weten op Instagram. "Ik hoop dat hij het gered heeft..."