Vier uur in de bus voor maar 5 minuten spel: Trappers-fans terug naar huis

Een enorme domper voor ruim 200 Trappers-fans. Die waren meegereisd met hun ploeg voor het uitduel tegen Herner EV Miners in Duitsland. Wat 180 kilometer van huis een gezellig avondje had moeten worden, eindigde in een teleurstelling. Al na 5,5 minuut werd het spel gestaakt.

Al een paar seconden na het startsignaal bleek er iets mis met het doel dat door de Herne-doelman werd verdedigd. Na meerdere spelonderbrekingen werd bekeken of het probleem met het ijs tijdens een korte pauze kon worden verholpen.

Speciaal voor de uitwedstrijd van Trappers tegen Herner EV Miners had supportersclub Tilburg Trappers Fanatic een Away Day georganiseerd. Hierdoor konden fans tegen een gereduceerde prijs met de bus naar Herne, ruim twee uur verderop.

Volgens voorzitter John Maes van de supportersclub stond het doel los. “Ze hadden opnieuw stikstof op het ijs gespoten en geprobeerd het weer vast te zetten. De spelers zijn toen naar de kleedkamer gegaan en kwamen later terug. Toen bleek het probleem er nog steeds te zijn. Herne kan blijkbaar het ijs niet diep genoeg bevriezen”, legt hij uit aan Omroep Tilburg. Daarop werd het duel officieel gestaakt.

Wat nu?

Een zure appel voor de 210 meegereisde supporters. Zij konden slechts 5,5 minuut genieten van een potje ijshockey. Ook de fans die vanuit huis meekeken, kregen al snel door dat het einde verhaal was. De spelers kwamen alleen nog het ijs op om de supporters te bedanken. Naderhand was er geen persconferentie.

Maes legt uit dat de Duitse ijshockeybond nu gaat kijken wanneer de wedstrijd kan worden ingehaald. “Voor de jongens is dit natuurlijk ook lastig. Ze hebben al een druk programma de komende week en dan moet deze wedstrijd ook nog ergens tussendoor worden ingepland.”

Tweede AwayDay onduidelijk

Het is dus nog de vraag wanneer het duel wordt ingehaald of dat er andere maatregelen worden genomen. Een eventuele nieuwe trip met de supportersclub naar Herne wordt lastig. “Wij kunnen hier ook niets aan doen. In principe zijn de fans daar nu geweest en staat de busmaatschappij hier volledig buiten. Ik ga ervan uit dat er verstandig besloten wordt”, stelt Maes.

In een Instagrambericht van Herner EV Miners staat dat de betrokken partijen zaterdag om de tafel gaan om tot een oplossing te komen.