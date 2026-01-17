Advertentie
Ravage op de A2: auto ondersteboven na ongeluk, weg tijdlang afgesloten
Vandaag om 15:09 • Aangepast vandaag om 16:11
Er is zaterdagmiddag een ongeluk gebeurd op de A2 tussen Best en Boxtel. Daardoor was de weg van Eindhoven naar Den Bosch enige tijd helemaal dicht. Verkeer werd omgeleid via de A58 en de N65. Rond half vier staat er een file van vijf kilometer met een vertraging van een klein half uur.
Het is een ravage op de A2. Een auto ligt op de kop, de voorkant van een andere auto ligt eraf. Hoe het met de bestuurders en eventuele andere inzittenden gaat, is nog niet duidelijk.
Rond tien voor vier meldt Rijkswaterstaat dat de weg weer vrij is gegeven.
