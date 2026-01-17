Dode na uitslaande brand, buren probeerden de deur nog in te trappen

De buren van het Tilburgse appartement waar zaterdagmiddag na een brand een lichaam werd gevonden, zijn flink onder de indruk. Aan de uitslaande brand ging een harde knal vooraf. "En het klonk alsof er een glasbak werd geleegd", vertelt de onderbuurman. "Het bleken de ramen te zijn, die waren gesprongen."

Vlak na de brand is van buitenaf zichtbaar hoeveel schade er is. Het hoek-appartement is zwartgeblakerd, de ramen zijn er aan beide kanten uitgesprongen. Op straat ligt veel glas en veel buren staan te kijken. Geschrokken door de felle brand, waarbij iemand is overleden. "Ik probeerde de bewoner te bellen, maar kreeg geen contact," zegt een van hen.

Kloppen op de deur

De buren hebben nog op de deur van het appartement geklopt, gebeld en wilden de deur intrappen, maar dat lukte niet. Ze hoopten dat de bewoner, een aardige man die ze vooral kennen van een vriendelijke begroeting op straat, niet thuis zou zijn.

De onderbuurman heeft heel even in het huis mogen kijken. "Er lag bluswater op de grond en de meterkast was helemaal nat. Het stonk nog naar rook", vertelt hij. De komende nacht kan hij bij zijn ouders terecht. Wanneer hij zelf naar huis kan, is nog niet bekend.

Onderzoek in volle gang

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Omdat de nabestaanden nog niet op de hoogte zijn gebracht, meldt de politie nog niet wat de identiteit van het slachtoffer is en of het om de bewoner gaat.