Demonstratie in Eindhoven tegen geweld in Iran: 'stop deze slachtpartij'
Op het 18 Septemberplein in Eindhoven demonstreerden zaterdagmiddag ongeveer 200 mensen tegen het Iraanse regime. Het Midden-Oosterse land is al dagen in de greep van protesten tegen de zittende leiders. Daarbij vielen volgens mensenrechtenorganisaties duizenden doden.
Op het plein verzamelde zich rond het middaguur een grote groep mensen om te protesteren tegen het Iraanse regime. Posters met afbeeldingen van betogers die vermoord zijn door de Iraanse overheid, borden met teksten als ‘Stop deze slachtpartij’ en vlaggen van vóór de Iraanse revolutie, die boven de menigte wapperden, waren duidelijk zichtbaar, waren veel te zien.
Volgens de gemeente Eindhoven waren er tussen de 175 en 200 mensen aanwezig bij het protest. Een woordvoerder meldt dat alles rustig is verlopen. Wel was er een melding van een overlastgevende persoon in de buurt van de demonstratie. Deze werd door omstanders opgemerkt, maar het incident zou geen verband hebben met het protest zelf.
'brute wijze gedood'
Het protest is een reactie op het aanhoudende geweld tegen demonstranten in Iran. Volgens in het buitenland gevestigde Iraanse mensenrechtenorganisaties zijn daarbij al duizenden doden gevallen.
Ook de geestelijk leider van Iran, ayatollah Khamenei, erkende eerder vandaag dat er bij de protesten in het land duizenden doden zijn gevallen. In een toespraak zei hij dat sommige demonstranten "op brute en inhumane wijze zijn gedood."
Geen internet
De protesten begonnen uit onvrede over de stijgende prijzen in het land, maar groeiden al snel uit tot demonstraties tegen de repressie van het streng-islamitische bewind. Inmiddels hebben de protesten zich als een olievlek over het land verspreid.
De Iraanse overheid treedt hard op tegen betogers in het hele land. Op veel plekken werd ook het internet afgesloten. Daardoor was berichtgeving over de situatie en het aantal doden lastig.
Meer protesten
Voor Iraniërs in Nederland zorgt de situatie voor veel onzekerheid. “Ik word gek van onzekerheid. Ik heb tientallen keren naar mijn ouders en vrienden gebeld, maar de lijn is dood", vertelde de Iraanse Sara Nozohour eerder tegen Omroep Brabant. Dagenlang probeerde ze haar ouders, stiefbroer, zusje en oma te bereiken. "Misschien leven ze niet meer want er worden gewoon mensen neergeschoten. Ik word echt gek van onzekerheid."
Ook in andere steden en landen zijn veelal gevluchte Iraniërs de straat op gegaan om hun steun uit te spreken voor de demonstranten in het Midden-Oosterse land. Zo protesteerden zaterdagmiddag honderden mensen in Den Haag. Ook in Zwitserland en Italië gingen demonstranten de straat op.