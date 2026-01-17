Demonstratie in Eindhoven tegen geweld in Iran: 'stop deze slachtpartij'

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven demonstreerden zaterdagmiddag ongeveer 200 mensen tegen het Iraanse regime. Het Midden-Oosterse land is al dagen in de greep van protesten tegen de zittende leiders. Daarbij vielen volgens mensenrechtenorganisaties duizenden doden.

Op het plein verzamelde zich rond het middaguur een grote groep mensen om te protesteren tegen het Iraanse regime. Posters met afbeeldingen van betogers die vermoord zijn door de Iraanse overheid, borden met teksten als ‘Stop deze slachtpartij’ en vlaggen van vóór de Iraanse revolutie, die boven de menigte wapperden, waren duidelijk zichtbaar, waren veel te zien.

Volgens de gemeente Eindhoven waren er tussen de 175 en 200 mensen aanwezig bij het protest. Een woordvoerder meldt dat alles rustig is verlopen. Wel was er een melding van een overlastgevende persoon in de buurt van de demonstratie. Deze werd door omstanders opgemerkt, maar het incident zou geen verband hebben met het protest zelf.

'brute wijze gedood'

Het protest is een reactie op het aanhoudende geweld tegen demonstranten in Iran. Volgens in het buitenland gevestigde Iraanse mensenrechtenorganisaties zijn daarbij al duizenden doden gevallen.