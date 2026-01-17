Vrouw raakt gewond bij steekpartij en rijdt zelf naar ziekenhuis

Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Keverlaan in Son en Breugel. De vrouw reed met haar verwondingen zelf naar het ziekenhuis, waar melding werd gedaan van het incident.

Een 53-jarige verdachte uit het dorp is kort na de melding aangehouden. In de woning vindt momenteel sporenonderzoek plaats.

De politie onderzoekt nog wat er precies aan de steekpartij is voorafgegaan. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, laat een woordvoerder weten.