NAC verliest van NEC na vertraagde aftrap door vuurwerkactie

NAC Breda heeft de wedstrijd tegen NEC verloren. Na een rommelige start, inclusief vuurwerk op de tribunes en een vertraagde aftrap, trok NEC uiteindelijk aan het langste eind: 3-4.

Op het veld vielen de doelpunten aan beide kanten, waarbij beide ploegen elkaar lang in evenwicht hielden. Pas in de slotfase wist NEC het beslissende verschil te maken.



Oproep

De wedstrijd begon chaotisch. NAC riep supporters vooraf op sociale media om een geplande pyroactie te stoppen, maar die oproep werd genegeerd. Rook op de tribunes zorgde voor een vertraagde aftrap. De club kondigde aan dat betrokkenen stadionverboden krijgen en dat eventuele boetes op hen worden verhaald.