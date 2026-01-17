Navigatie overslaan

Man rijdt al meer dan een jaar rond met ongeldig Qatarees rijbewijs

Vandaag om 21:34 • Aangepast vandaag om 21:51
De politie betrapte de man op het rijden met een verlopen buitenlands rijbewijs (Foto: Instagram / Verkeerspolitie_oostbrabant.)
De verkeerspolitie in Oost-Brabant heeft zaterdagavond een bestuurder op de korrel gekregen die al geruime tijd rondreed zonder geldig rijbewijs. De man liet een verlopen Qatarees rijbewijs zien, waarvoor hij eerder een waarschuwing kreeg.

Omdat de man al langer dan 185 dagen in Nederland woonde, was zijn rijbewijs uit het Midden-Oosten niet langer geldig. Dat meldden agenten op sociale media. De bestuurder kreeg daarom een boete. Volgens de agenten mag hij in Nederland niet meer rijden totdat hij zijn rijbewijs heeft omgewisseld.

