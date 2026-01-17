PSV wint opnieuw op Limburgse bodem

PSV heeft bij Fortuna Sittard met de nodige moeite de vijftiende uitzege op rij geboekt in de Eredivisie. Ivan Perisic bezorgde de ploeg een kwartier voor tijd de overwinning: 1-2.

In de elfde minuut kwam PSV op voorsprong, maar lang kon de ploeg daar niet van genieten. Fortuna Sittard sloeg snel terug en maakte de gelijkmaker, waarna beide teams tot aan de rust in evenwicht bleven.

Na de rust bleef PSV zoeken naar de winnende treffer. Mauro Júnior zag de opening en bediende Ivan Perisic, die de bal aannam en afrondde. PSV leidde opnieuw en gaf dit keer de voorsprong niet meer uit handen.



De vijftiende uitzege

De vijftiende uitzege op rij betekent een verdere aanscherping van het Eredivisierecord, dat PSV vorige maand in handen kreeg met een overwinning bij FC Utrecht.