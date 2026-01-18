Advertentie
Stomdronken man ligt op straat in Tilburg
Vandaag om 09:22 • Aangepast vandaag om 11:50
De politie Tilburg Centrum werd zondagochtend gewaarschuwd vanwege een man die op straat lag. Daarop gingen agenten met spoed naar de doorgegeven locatie.
Daar aangekomen bleek het te gaan om een man die erg dronken was. Hij was voor de deur van zijn huis in slaap gevallen. Met de nodige moeite lukte het hem zondagochtend om toch binnen te komen. Hij kreeg van de agenten wel een bekeuring, voor openbaar dronkenschap.
