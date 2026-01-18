Winterweer in aantocht, maar het is de vraag of het onze provincie bereikt

Er is opnieuw winterweer in aantocht naar Nederland. Maar of dit ook onze provincie gaat bereiken, is volgens Donny de Koning van Weerplaza zeer de vraag. Dat vertelde hij zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Je kunt op dit moment wellicht nog weinig voorstellen bij winterweer, want zaterdag leek het nog lente in de provincie. "De temperatuur kwam toen bijna tot een recordwaarde. We bleven met ruim 12 graden slechts enkele tienden daaronder", vertelde De Koning op de radio. "Een groot contrast met vorige week!"

Ook deze zondag ziet het er niet onvriendelijk uit. "Het wordt een vrij zonnige middag, met een temperatuur rond 8, misschien 9 graden. Daarbij staat weinig wind, dus het is heerlijk weer om lekker eropuit te gaan." Door die opklaringen gaat het zondagavond en -nacht wel sterk afkoelen, met in de nacht kans op vorst. "Het kan lokaal eventjes glad worden maandagochtend vroeg. Daar moet je rekening mee houden als je eropuit gaat."

"Winterweer in Groningen, maar in Brabant wordt het nog vrolijk 6 of 7 graden."