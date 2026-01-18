Winterweer in aantocht, maar het is de vraag of het onze provincie bereikt
Er is opnieuw winterweer in aantocht naar Nederland. Maar of dit ook onze provincie gaat bereiken, is volgens Donny de Koning van Weerplaza zeer de vraag. Dat vertelde hij zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.
Je kunt op dit moment wellicht nog weinig voorstellen bij winterweer, want zaterdag leek het nog lente in de provincie. "De temperatuur kwam toen bijna tot een recordwaarde. We bleven met ruim 12 graden slechts enkele tienden daaronder", vertelde De Koning op de radio. "Een groot contrast met vorige week!"
Ook deze zondag ziet het er niet onvriendelijk uit. "Het wordt een vrij zonnige middag, met een temperatuur rond 8, misschien 9 graden. Daarbij staat weinig wind, dus het is heerlijk weer om lekker eropuit te gaan."
Door die opklaringen gaat het zondagavond en -nacht wel sterk afkoelen, met in de nacht kans op vorst. "Het kan lokaal eventjes glad worden maandagochtend vroeg. Daar moet je rekening mee houden als je eropuit gaat."
"Winterweer in Groningen, maar in Brabant wordt het nog vrolijk 6 of 7 graden."
Die nachtvorst vormt de voorbode voor het winterweer dat in aantocht is. "Maar of dat ook onze provincie gaat bereiken, betwijfel ik nog. Het blijft komende week in ieder geval grotendeels droog. Maandag en dinsdag zien we de zon geregeld. Maandag wordt het 6 of 7 graden en dinsdag misschien lokaal 9. Vanaf woensdag gaat de temperatuur langzaamaan wat omlaag. in Groningen duikt de temperatuur dan onder het vriespunt, ook overdag, maar in Brabant wordt het dan nog vrolijk 6 of 7 graden. Dat zien we donderdag en vrijdag ook. Die grens met vorst probeert wel wat verder naar het zuiden af te zakken, maar die stopt een beetje halverwege het land."
Wat voor weer het op de langere termijn wordt, is nog erg onzeker. "Maar de koude lucht blijft aanwezig, dus het zou kunnen dat die alsnog wat verder naar het zuiden afzakt. Vrijdag is er kans op wat neerslag. Dit zou dan wat winters van karakter kunnen zijn. Maar goed, dit is niets in vergelijking met wat we vorige week hebben gehad."