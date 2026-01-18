Advertentie
Man loopt over snelweg bij Oirschot om boodschappen te doen
Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 12:52
Een voetganger is zondagochtend door agenten van de snelweg geplukt bij Oirschot. Iemand die de man daar had zien lopen had de politie gewaarschuwd.
Toen de agenten ter plekke kwamen en de man aanspraken, vertelde die dat hij boodschappen wilde doen in Oirschot.
De vrachtwagenchauffeur uit Oezbekistan kreeg een proces-verbaal vanwege het lopen op de snelweg. Vervolgens werd de man door de agenten naar het tankstation gebracht waar zijn vrachtwagen stond.
Volgens een wijkagent uit Oirschot was het lastig met de man communiceren door de taalbarrière.
