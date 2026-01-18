Rijstrook A16 dicht na ernstig ongeluk, file richting België

De rechterrijstrook van de A16 van Rotterdam richting de Belgische grens is afgesloten na een ongeluk. Twee auto’s kwamen met elkaar in botsing, waarna een van de voertuigen in een diepe greppel naast de snelweg belandde.

Redactie Geschreven door

De afsluiting leidde rond half één zondagmiddag tot een vier kilometer lange file tussen knooppunt Princeville en knooppunt Galder. De vertraging bedroeg op dat moment ongeveer tien minuten.

Volgens de politie in Breda gaat het om een ernstig ongeluk en zijn meerdere hulpdiensten opgeroepen. De bestuurder van de grijze Audi, die in de sloot terechtkwam, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere betrokken bestuurder is per ambulance meegenomen.

De betrokken Audi is door een berger meegenomen (Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink.)