Jong geleerd is oud gedaan, kinderen bouwen mee aan echte carnavalswagens

Nog vier weken, en dan zitten we midden in het feestgedruis. Daarom wordt er hard gewerkt om de carnavalswagens op tijd klaar te hebben voor de optocht. Bij bouwclub De Lijntrekkers in Tilburg mochten kinderen zondag een handje komen helpen in de 'kènderwerkplaots'.

Als echte wagenbouwers staan de kinderen te schilderen en te plakken. Het enthousiasme spat er vanaf. "Ik ben papier-maché op de wagen aan het plakken", vertelt Thijs (8) trots met een grote lijmkwast in zijn hand. "Dit is echt cool." Zijn zusje Fleur (6) is druk met het versieren van een flamingo. "Deze komt straks op de carnavalswagen. Ik mag echt meebouwen en dat vind ik leuk."

Thijs (8) beplakt de wagen met papier-maché.

Het idee om kinderen mee te laten helpen komt van bouwclub De Lijntrekkers. Maykel Pigmans legt uit: "Ze doen natuurlijk geen gevaarlijk werk, zoals slijpen. Maar de kinderen mogen wel plakken, schilderen en flamingo's versieren. En ze doen het geweldig. Er zitten hele mooie, fantasierijke creaties tussen, dus wij zijn er blij mee." Veel kinderen staan te trappelen om mee te mogen doen. "Wij krijgen al een paar jaar tijdens de open dag de vraag waar de kinderen mogen bouwen. Maar dat kon helemaal niet. Dus hebben we deze 'kènderwerkplaots' bedacht."

"Jong geleerd is oud gedaan"

Naast dat dit voor de kinderen erg leuk is, hoopt Pigmas ook dat het nieuwe aanwas voor de bouwclub oplevert. "Bouwers zijn een uitstervend ras, zeg ik altijd. Daar moet je passie voor hebben. Wij hopen hiermee zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken. Want jong geleerd is oud gedaan", besluit hij lachend.

De kinderen zijn enthousiast aan de slag.

"De wagen gaat er echt cool uit zien."

Tijdens D'n Opstoet, zoals de optocht in Kruikenstad heet, is het werk van de kinderen dus voor iedereen te bewonderen. De meeste van hen gaan wel kijken. Jesse (10) staat zeker langs de kant. "De wagen gaat er echt cool uit zien." James (7) vult trots aan. "En dan ga ik zeggen dat ik dat gemaakt heb." Hun harde werk wordt beloond met een heus bouwdiploma. Maar of dat ook betekent dat deze kinderen later ook echte wagenbouwers worden? Fleur weet het zo net nog niet. "Ik ga eerst even kijken hoeveel werk het is", zegt ze lachend.