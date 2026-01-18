Navigatie overslaan

Vrouw botst met auto en moet naar het ziekenhuis

Vandaag om 16:31 • Aangepast vandaag om 16:52

Een vrouw is zondagmiddag aangereden op de Rat Verleghstraat in Breda. Ze raakte gewond aan haar been, na een botsing met een auto. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

Omstanders zagen het incident gebeuren en schoten te hulp. Het ongeluk gebeurde tijdens het oversteken. Het is niet duidelijk wie voorrang moest verlenen aan wie. 

Hoe het nu met de vrouw gaat, is niet bekend.

