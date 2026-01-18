Van der Poel wint in Benidorm: 'De drang om te crossen is te groot'

Mathieu van der Poel heeft zondag in Benidorm de zesde wereldbekerzege van het seizoen geboekt. Daarmee heeft hij zijn voorsprong in het wereldbekerklassement op de Belg Thibau Nys uitgebreid. Na ronde twee was het verschil al opgelopen tot een halve minuut met de achtervolgers.

Nys werd tweede, de Spanjaard Felipe Orts derde. Van der Poel maakte in de eerste ronde het verschil met Nederlands kampioen Tibor Del Grosso en Belgisch kampioen Nys, die als tweede en derde doorkwamen bij start/finish.

Van der Poel zou aanvankelijk niet van start gaan in Benidorm, maar bedacht zich. "De drang om te crossen is te groot", liet zijn ploeg Alpecin-Premier Tech zaterdag weten. "Daarom zal de wereldkampioen zijn leiderstrui in de wereldbeker veldrijden verdedigen."

Er volgen dit seizoen nog twee wereldbekerwedstrijden, volgend weekend in Maasmechelen en Hoogerheide. Een week later vindt het WK plaats in Hulst.