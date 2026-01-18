Eerste werkdag eindigt in nachtmerrie: vrachtwagen met parfum leeggehaald

Het is de nachtmerrie van iedere bezorger: je vrachtwagen wordt op klaarlichte dag leeggehaald. Bezorger Mahmut Sukur overkwam het op zijn allereerste werkdag. Een man die zich voordeed als collega ging er met zes kisten dure merkparfum vandoor.

Het had een gewone eerste werkdag moeten worden voor Mahmut, toen hij met zijn vrachtwagen richting zijn bestemming reed. De wagen zat volgeladen met luxe merkparfums voor de parfumzaak ICI PARIS XL in het centrum van Eindhoven. Maar het liep anders dan verwacht.

Op 12 december parkeert de bezorger zijn bus rond 11 uur in de ochtend aan de Piazza, vlak naast het Beursgebouw. Hij loopt richting de winkel, maar vergeet zijn laadklep dicht te doen. "Het was mijn eerste dag en ik had er helemaal niet bij stilgestaan", zegt hij. Dan komt er een man aanlopen met een steekwagen en bedrijfskleding aan.

Collega

Op beelden is te zien hoe hij met de man in gesprek gaat. "Hij zei dat hij een collega van me was", vertelt Mahmut. De man klimt in de vrachtwagen en slaat zijn slag. "Toen ik terugkwam zag ik dat de seal rondom de pallet was verbroken. Allemaal dozen lagen om in de vrachtwagen, hij had de lichte kisten laten staan."