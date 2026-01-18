Eerste werkdag eindigt in nachtmerrie: vrachtwagen met parfum leeggehaald
Het is de nachtmerrie van iedere bezorger: je vrachtwagen wordt op klaarlichte dag leeggehaald. Bezorger Mahmut Sukur overkwam het op zijn allereerste werkdag. Een man die zich voordeed als collega ging er met zes kisten dure merkparfum vandoor.
Het had een gewone eerste werkdag moeten worden voor Mahmut, toen hij met zijn vrachtwagen richting zijn bestemming reed. De wagen zat volgeladen met luxe merkparfums voor de parfumzaak ICI PARIS XL in het centrum van Eindhoven. Maar het liep anders dan verwacht.
Op 12 december parkeert de bezorger zijn bus rond 11 uur in de ochtend aan de Piazza, vlak naast het Beursgebouw. Hij loopt richting de winkel, maar vergeet zijn laadklep dicht te doen. "Het was mijn eerste dag en ik had er helemaal niet bij stilgestaan", zegt hij. Dan komt er een man aanlopen met een steekwagen en bedrijfskleding aan.
Collega
Op beelden is te zien hoe hij met de man in gesprek gaat. "Hij zei dat hij een collega van me was", vertelt Mahmut. De man klimt in de vrachtwagen en slaat zijn slag. "Toen ik terugkwam zag ik dat de seal rondom de pallet was verbroken. Allemaal dozen lagen om in de vrachtwagen, hij had de lichte kisten laten staan."
Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man vanuit de vrachtwagen zes kisten parfum op een steekwagen stapelt en er met de hele lading vandoor gaat. Volgens de bezorger gaat het om duizenden euro’s aan merkparfum die op klaarlichte dag zijn meegenomen. "Ik baalde ervan", zegt hij.
Weer raak
Een paar weken later bezorgde hij opnieuw bij de parfumerie, opnieuw op een dinsdag. "Toen hebben ze mijn vrachtwagen zelfs opengebroken."
Mahmut heeft aangifte gedaan, maar tot op heden is niemand aangehouden voor de diefstal. Het bezorgingsbedrijf waarvoor hij werkt, wil de schade nu op hem verhalen. De bezorger hoopt dat de dader alsnog wordt aangehouden. "Hij staat duidelijk op beeld en in het centrum van Eindhoven hangen veel camera’s. Hij moet gezien zijn."
Parfumdieven
Dieven hebben het vaker gemunt op luxe parfums. Zo gaf de politie donderdag nog beelden vrij van twee diefstallen bij een parfumzaken in Veldhoven en Helmond.
In Veldhoven vulde een vrouw op 2 oktober vorig jaar haar zakken met vier flesjes Tom Ford-parfum ter waarde van 1000 euro. De medewerkers hebben het door en spreken haar aan, maar ze weet zich los te rukken en rent weg.
Ook in Helmond was op 10 oktober ook raak. Bij een zelfde soort winkel aan de Elzaspassage vult hij zijn zakken met tien flessen parfum.