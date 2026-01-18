Advertentie
Saibari in de basis bij finale Afrika Cup
Vandaag om 19:21 • Aangepast vandaag om 19:39
PSV'er Ismael Saibari staat in de basis bij Marokko, dat zondag de finale van de Afrika Cup speelt tegen Senegal. PSV-verdediger Anass Salah-Eddine zit op de bank bij het beginsignaal in het Prince Moulay Abdellah Stadion in Rabat.
De wedstrijd begint om acht uur op zondagavond. Marokko en Senegal wonnen het toernooi allebei één keer. De 'Leeuwen van de Atlas' wonnen het toernooi in 1976. De Senegalezen waren in 2021 na een finale tegen Egypte de kampioen van Afrika. Egypte is recordhouder met zeven titels.
