Man bedreigt voorbijgangers met mes, politiehelikopter schiet te hulp

Een man heeft zondagavond voorbijgangers met een mes bedreigd. De politie moest met een politiehelikopter en honden naar zijn huis aan de Smalleweg in Beek en Donk komen en de deur forceren, om de man aan te kunnen houden. Voor zover bekend is, raakte er niemand gewond.

Er kwamen meerdere meldingen bij de politie binnen van de bedreigingen. Daar zette de politie groots op in, met honden en een helikopter. De verdachte is zijn huis in gevlucht en wilde de deur niet open maken. Nadat de politie zijn deur forceerde, is de man bovenin zijn huis gearresteerd.

Het mes van de man is in beslag genomen en hij is mee naar het politiebureau. Waarom hij mensen bedreigde, is niet bekend.