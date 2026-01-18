Politie zet flitsgranaat in bij zes aanhoudingen in Uden, wapen gezien

In de Gitaarstraat in Uden zijn zondagavond zes mensen aangehouden vanwege een melding. Er is nog veel onduidelijk over wat daar is gebeurd. Volgens de politie zou er een wapen gezien zijn.

Er is een arrestatieteam aanwezig en er zijn minstens twee aanhoudingen verricht. Ook zou de politie een flitsgranaat hebben gebruikt, bij de aanhoudingen.

Meer is er op dit nog niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan.