Marokkaanse voetbalsupporters treuren na mislopen titel in Afrika Cup

Een grote groep supporters kwam zondagavond samen in Dynamo in Eindhoven om de finale van Marokko in de Afrika Cup te kijken. In een waar spektakelstuk, waar nog lang over nagepraat zal worden, trok de Marokkaanse ploeg uiteindelijk aan het kortste eind. Senegal won na verlenging met 1-0. Op de Kruisstraat staken fans na afloop vuurwerk af.

Wilco Zonneveld & Ruud Ritzen Geschreven door

De verslagenheid is groot onder de Marokkaanse voetbalsupporters nadat het laatste fluitsignaal heeft geklonken. In blessuretijd had Marokko de titel voor het grijpen. Na een overtreding ging de bal in de slotfase van de reguliere speeltijd op de stip. Eerder werd een goal van Senegal al afgekeurd wegens een overtreding. De fans in Eindhoven zongen en dansten al en vierden voorzichtig feest. Ondertussen stapte het team van Senegal van het veld. “Bizar. Wat gebeurt hier allemaal?”, vroegen supporters zich hardop af in de concertzaal. Marokko mist penalty

Na twintig minuten oponthoud mocht Brahim Díaz uiteindelijk aanleggen voor de strafschop. Met ingehouden adem en de handen voor de ogen staarden zo’n 150 Marokkaanse supporters naar het scherm. Tot hun grote teleurstelling miste de speler van Real Madrid de penalty, hij koos voor een panenka.

“Ik snap niet dat je op zo’n moment die penalty zo neemt”, zegt een supporter na afloop verontwaardigd. Een andere fan begrijpt niet waarom Díaz überhaupt achter de bal ging staan.

Marokkaanse voetbalfans kijken in Eindhoven samen naar de finale van de Afrika Cup (foto: Wilco Zonneveld).

Uiteindelijk viel de beslissing in de vierde minuut van de verlenging. Daarmee spatte de Marokkaanse droom om na vijftig jaar een tweede Afrika Cup-titel te veroveren, en dat in eigen land, uiteen. “Dit is een debacle”, reageert een fan teleurgesteld. “Het is zonde, maar we zijn wel tweede geworden”, relativeert een andere supporter nuchter, terwijl hij de Marokkaanse vlag om zijn nek heeft hangen. PSV’er Ismael Saibari begon in de basis bij Marokko. Hij werd vlak voor tijd gewisseld voor de andere Marokkaanse speler van PSV Anass Salah-Eddine. Talkshow

Het publiek werd voor en na de wedstrijd getrakteerd op analyses van het online platform Mocro Inside. Presentator Nordin Ghouddani, gekleed in traditioneel gewaad, besprak de wedstrijd met gasten als NEC-spits Youssef El Kachati, Eindhovens wethouder Samir Toub en Danny Buijs, trainer van Fortuna Sittard. Ondanks het teleurstellende resultaat beleefde het publiek een gezellige avond. “Het was mooi om deze wedstrijd samen te beleven”, zegt een supporter. “Ik ben trots op het Marokkaans elftal”, sluit een andere fan af. Daarna keerden de supporters met opgeheven hoofd huiswaarts.

Op de Kruisstraat gingen supporters na de wedstrijd de straat op (foto: Persbureau Heitink).