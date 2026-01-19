Auto gaat in vlammen op in Breda

Een auto is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand op het Piramideplein in Breda. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal.

De brandweer was er snel bij om het vuur te blussen, toch ging het voertuig volledig verloren. Ook de politie werd ingeseind, zij doet onderzoek naar de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Buurtbewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal. Vervolgens zagen ze het vuur oplaaien.