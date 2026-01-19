Navigatie overslaan
Auto gaat in vlammen op in Breda

Vandaag om 05:44 • Aangepast vandaag om 09:20

Een auto is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand op het Piramideplein in Breda. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal. 

De brandweer was er snel bij om het vuur te blussen, toch ging het voertuig volledig verloren. Ook de politie werd ingeseind, zij doet onderzoek naar de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. 

Buurtbewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal. Vervolgens zagen ze het vuur oplaaien. 

Auto in brand na harde knal in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Auto in brand na harde knal in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Brandweer komt ter plaatse bij autobrand in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Brandweer komt ter plaatse bij autobrand in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).

