Buurtbewoners horen harde knal: auto in vlammen op in Breda
Vandaag om 05:44 • Aangepast vandaag om 06:03
Een auto is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand op het Piramideplein in Breda. Bewoners hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal.
De brandweer was er snel bij om het vuur te blussen maar toch ging het voertuig volledig verloren.
Ook de politie werd ingeseind, zij doen onderzoek naar de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.
Buurtbewoners van het plein hoorden voorafgaand aan de brand een harde knal. Vervolgens zagen ze het vuur oplaaien.
