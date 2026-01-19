Nieuw viaduct A59: snelweg 's avonds en 's nachts dicht

Vanwege de bouw van een nieuw viaduct is de A59 tot en met donderdag elke avond en nacht dicht richting Zeeland. Het gaat om het gedeelte van de snelweg tussen de oprit Waalwijk en het knooppunt Hooipolder. De werkzaamheden beginnen maandagavond en zijn donderdagnacht klaar.

Overdag is de weg gewoon open. Het gaat om precies te zijn om de volgende data en tijdstippen: · maandag 19 januari 21.00 tot dinsdag 20 januari 05.00 uur · dinsdag 20 januari 21.00 tot woensdag 21 januari 05.00 uur