Nieuw viaduct A59: snelweg 's avonds en 's nachts dicht
Vanwege de bouw van een nieuw viaduct is de A59 tot en met donderdag elke avond en nacht dicht richting Zeeland. Het gaat om het gedeelte van de snelweg tussen de oprit Waalwijk en het knooppunt Hooipolder. De werkzaamheden beginnen maandagavond en zijn donderdagnacht klaar.
Overdag is de weg gewoon open. Het gaat om precies te zijn om de volgende data en tijdstippen:
· maandag 19 januari 21.00 tot dinsdag 20 januari 05.00 uur
· dinsdag 20 januari 21.00 tot woensdag 21 januari 05.00 uur
· woensdag 21 januari 21.00 tot donderdag 22 januari 05.00 uur
· donderdag 22 januari 21.00 tot vrijdag 23 januari 05.00 uur
Het verkeer op de weg richting Zeeland wordt vanaf Waalwijk omgeleid. Dat gebeurt via de N261 en de N260 naar de A58 en A27.
Nieuw viaduct
De afsluitingen zijn nodig voor de bouw van het nieuwe viaduct over de A59 bij knooppunt Hooipolder.
De pijlers van het nieuwe viaduct zijn inmiddels klaar. "In januari werken we de randen van de rijdekken af met afdekplaten en plaatsen we leuningen op het viaduct”, meldt Rijkswaterstaat.