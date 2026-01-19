Navigatie overslaan

Brandbom ontploft bij huis in Drunen, burgemeester sluit woning

Vandaag om 10:42 • Aangepast vandaag om 11:29
Brandbom bij een huis aan het Jozef Israëlplantsoen in Drunen (foto: Persbureau Heitink).
Bij een huis aan het Jozef Israëlplantsoen in Drunen is zaterdagnacht een brandbom ontploft. Er vielen geen gewonden. 

Het huis wordt per direct gesloten door de burgemeester van Heusden, zo laat de gemeente weten. Dit om herhaling te voorkomen en de veiligheid van inwoners te waarborgen.

Ook worden er extra toezichtmaatregelen genomen, zoals meer politie in de wijk.

