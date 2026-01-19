Man (46) verkracht ex na ruzie om kinderen, 42 maanden cel geëist

Een heftige ruzie tussen twee exen uit Geldrop liep anderhalf jaar geleden compleet uit de hand. De man (46) en vrouw raakten slaags in zijn appartement met als gevolg twee blauwe ogen en een hoop blauwe plekken. Volgens de vrouw heeft haar ex haar ook verkracht. Hij hoorde maandag in de rechtbank in den Bosch een eis van 42 maanden cel tegen zich eisen.

Het was een situatie die je als geliefden natuurlijk nooit wilt na een relatie van acht jaar, maar het gebeurde deze maandag toch: de ene ex zat voor de rechter, terwijl de andere in de zaal zat, omringd door familie en vrienden. En zoals zo vaak in zulke zaken stonden de twee lezingen van de uit de hand gelopen nacht lijnrecht tegenover elkaar.

Duidelijk was dat de exen ruzie hadden om de omgang met de kinderen. Lastig daarbij was dat de man wel gezag over zijn zoontje had, maar niet over zijn dochter. Volgens hem bepaalde zijn ex-schoonvader eigenlijk of en wanneer hij zijn kinderen mocht zien.

In de late avond en nacht van 31 augustus op 1 september 2024 spraken de twee exen met elkaar af. Met een flesje wijn gingen ze naar zijn appartement in Geldrop om te praten. Maar van praten in een ontspannen sfeer kwam niet veel. Er ontstond ruzie en vanaf daar lopen de verhalen fors uiteen.

'Het ging niet zachtzinnig'

Er werd geschreeuwd, geduwd en getrokken. Er werd over en weer geslagen, vertelde de man. “Ik heb haar m’n huis uitgewerkt, want ze wou niet gaan en was dronken. Ik heb haar een tik een gegeven op haar neus. Nee, het ging niet zachtzinnig.”

Volgens de vrouw is er veel meer gebeurd. Behalve dat ze twee blauwe ogen had en overal blauwe plekken, zou hij haar op bed hebben gegooid en haar kleren hebben uitgetrokken. Hij zou geprobeerd hebben haar te verkrachten, maar dat lukte niet omdat zij haar benen stijf bij elkaar hield. Wel zou hij met zijn vingers bij haar zijn binnengedrongen.