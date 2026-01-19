Tijn wint in 25 uur tijd zeventien potjes darten: 'Vonden ze bijzonder'

25 uur lang achter elkaar pijltjes gooien: Tijn Galenkamp draait er zijn hand niet voor om. De Vughtenaar ging de uitdaging afgelopen weekend aan tijdens het Vughtse Duurrecord Darten en slaagde met vlag en wimpel. “De tijd vloog voorbij.” Met zijn avontuur haalt hij geld op voor Stichting Het Vergeten Kind.

Als Tijn maandagochtend de telefoon opneemt, vertelt hij dat hij alweer aan het werk is in de supermarkt. “Mijn collega’s vroegen zich af waarom ik er alweer was”, zegt hij lachend. Last van pijntjes heeft hij nauwelijks. “Het ging verrassend goed. Zondag heb ik vooral uitgeslapen en de hele dag op de bank gehangen. Het moet allemaal nog bezinken wat ik gedaan heb.” In de Vughtse Rio Bar gooide Tijn, die ook aan competitiedarten doet, van vrijdagavond tot zaterdagavond elk uur tegen een andere tegenstander. “Van de 25 partijen won ik er zeventien. Dat vonden ze heel bijzonder. Ook het rekenen bleef soepel gaan”, vertelt hij trots.

Tijdens het darten kreeg Tijn vooral last van vermoeide benen. “Maar daar doe je niks tegen. En de spieren in mijn onderarm waren zo hard als beton. Uiteindelijk heb ik pas zaterdagmiddag crème gesmeerd, waardoor ik die 25 uur toch vrij makkelijk heb volgehouden.”

Tijn Galenkamp net nadat hij een van zijn wedstrijden gewonnen heeft (foto: Cees Ringelberg).