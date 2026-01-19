Lamme Frans redt carnaval met 'Vierentwintigdelig Noodpakket'

Hoe overleef je carnaval in deze stormachtige tijden? Lamme Frans komt met het antwoord in zijn nieuwste carnavalsnummer. De stroom van berichten over het inslaan van noodpakketten die de afgelopen maand in de media verscheen, bracht hem op het idee voor 'Vierentwintigdelig Noodpakket' . "Het is met carnaval altijd belangrijk niet droog te staan."

Lamme Frans is de beroerdste niet, dus deelt hij in de clip noodpakketjes uit aan zijn voordeur. Vierentwintig stuks in totaal.

Aan neef Theo, het was uit met zijn Jeanet. Of aan de buurman met zijn trompet. De clip staat sinds drie dagen op YouTube en werd daar inmiddels 63.000 keer bekeken. Op iTunes stootte hij afgelopen weekend Bruno Mars zelfs even van de nummer een positie. "Das toch wel grappig dat je dat als Brabant met carnaval kunt doen."

De in zijn rol constant dronken zanger had een zeldzaam helder moment. "Ineens schoot het in mijn hoofd: er moet natuurlijk wel genoeg bier in huis zijn." Zo ontstond het idee voor 'Vierentwintigdelig Noodpakket'. Niet in paniek raken, staat er dan ook in hoofdletters bij de videoclip geschreven.

Grappige details

Ook zijn buurmeisje van zes (die een zeven had voor ballet) krijgt een flesje uit het noodpakket. Met de zes en zeven verwijst Lamme Frans subtiel naar de populaire zes-zeven meme op TikTok. Zo zit de clip vol met speelse verwijzingen. Ook de politieauto uit de clip 'De Politie (Het Is Pas Feest…)' uit 2024 is kort te zien.

De fans letten volgens de altijd aangeschoten artiest op alle details en zetten daar zelfs de clip voor op pauze. Zo staat zijn buurmeisje van zes met een diploma van balletschool 'De Zatte Zwaan' voor de deur. "Als je de video op pauze zet, kun je lezen hoe de hoofddocent van die de balletschool heet, maar dat moeten mensen zelf maar uitzoeken."