Willy en René verwachten snelle landstitel PSV: 'Ons record gaat eraan'

PSV stevent af op de vroegste landstitel in de Eredivisie ooit. Het record staat al op naam van de Eindhovenaren toen zij in het seizoen in 1978 op 8 april al de champagne mochten ontkurken. Willy en René van de Kerkhof waren er toen als spelers bij en verwachten dat hun record gaat sneuvelen. "Ik denk dat we op speeldag 27 kampioen worden", zegt Willy terwijl zijn broer het op een weekje later houdt. "We zitten in de winning mood en die trein dendert gewoon door."

Als de voorspelling van Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant uitkomt, viert PSV de landstitel al op 14 maart, dus nog in de winter. "Ik hoop ook dat het gebeurt", zegt Willy. "Het is geweldig om dit PSV record na record te zien breken." Inmiddels is de herinnering aan hun laatste gezamenlijke landstitel wel wat vervaagd. "Volgens mij was het thuis tegen Haarlem of ADO", zegt Willy. "Nee, het was uit bij Go Ahead Eagles", zegt René stellig. Allebei fout: Het was thuis tegen FC Twente...

Wat de broers wél allebei zeker weten: de overmacht van PSV is de eigen verdienste van het team van Peter Bosz ook al steekt de concurrentie bijna wekelijks een handje toe. "Zie nu weer wat er bij AZ gebeurt, die gooien nou de trainer er weer uit", schampert René. "Een paar dagen geleden zit-ie nog in de hemel na de 6-0 tegen Ajax en nu zit-ie in de hel en in de regen."

"Perisic moet je nooit verkopen, al bieden ze 100 miljoen!"

Ook Ajax en Feyenoord maken er een potje van. "Ik gun het Jordi Cruijff wel dat-ie Ajax als technisch-directeur snel weer op de rit krijgt, maar die heeft wel een paar jaar nodig", denkt René. Willy verbaast zich vooral over de openlijke ruzie tussen Feyenoord-trainer Van Persie en Quinten Timber. "Zoiets gebeurde in onze tijd niet. Wij hadden toch meer respect voor onze trainer." René vult aan: "Ik had een haat-liefdeverhouding met Kees Rijvers, maar we spraken het gewoon uit als er wat was."

En waar de concurrenten falen, blijft PSV maar winnen. Dit weekend vooral dankzij de bijna 37-jarige Ivan Perisic. "Wat een superprof, geweldig!", zegt Willy enthousiast. "Als je ook hoort hoe hij traint en hoe hij nog bezig is op zijn leeftijd. Hij kan nog wel drie jaar mee. Volkomen terecht dat Peter Bosz heeft gezegd dat hij niet naar Inter gaat omdat hij niet te koop is. Die moet je nooit verkopen, al bieden ze 100 miljoen!" Broer René lacht: "Nou ik denk dat hij dan wel weggaat."

"Herinneringen aan het WK 1978."

In de podcast van deze week halen de broers nog meer herinneringen op aan het jaar 1978. "Zoals Senegal in de finale van de Afrika Cup van het veld liep, dat deden wij in de WK-finale." René mocht toen bijna niet meedoen omdat Argentinië bezwaar maakte tegen de manchet om zijn gebroken hand. "Trainer Happel zei: als René nicht spielen darf, henen wir vom Platz!" weet René nog, kijkend naar een foto van het incident dat in zijn skybox bij PSV aan de muur hangt. "Maar zover hoefde het gelukkig niet te komen."