Urenlang problemen door gekantelde vrachtwagen met gipsplaten op de A58
Vandaag om 15:31 • Aangepast vandaag om 19:14
Een gekantelde vrachtwagen met gipsplaten heeft maandagmiddag voor problemen gezorgd op de A58. De weg was tussen knooppunt Markiezaat en knooppunt Rilland urenlang dicht.
De lading gipsplaten moest op een andere vrachtwagen worden getakeld. De weg werd uiteindelijk rond zes uur 's avonds vrijgegeven. Verkeer werd omgeleid via de A4, A29, N59 en N256.
Verkeer richting Antwerpen werd geadviseerd om te rijden via de A16.
