Vrachtwagen met gipsplaten gekanteld op A58, nog urenlang problemen

Vandaag om 15:31 • Aangepast vandaag om 15:47
De gekantelde vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A58.
Een gekantelde vrachtwagen zorgt maandagmiddag voor een flinke vertraging op de A58. De weg is tussen knooppunt Markiezaat en knooppunt Rilland dicht.

De gekantelde vrachtwagen was geladen met gipsplaten. De lading moet op een andere vrachtwagen worden getakeld. Rond halfvier was de vertraging al ruim een uur. 

Rijkswaterstaat verwacht de weg pas vrij te kunnen geven rond zes uur. Verkeer wordt omgeleid via de A4, A29, N59 en N256.

Verkeer richting Antwerpen wordt geadviseerd om te rijden via de A16.

