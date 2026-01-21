Bijna blind, maar vol plannen: 'Ik wil een eigen lingeriemerk oprichten'

Precious Guijt (22) uit Oss is, zoals ze zeggen, ‘niet voor het geluk geboren’. Haar biologische moeder kon niet goed voor haar zorgen, waardoor ze in de pleegzorg terechtkwam. In 2021 overleed haar pleegvader plotseling. Daarbij begon ze op jonge leeftijd haar zicht te verliezen en is ze nu al voor 95 procent blind. Maar ze laat zich door dit alles niet uit het veld slaan.

Op een nuchtere, positieve en humorvolle manier vertelt Precious in de nieuwste aflevering van Houdoe They Live van Omroep Brabant over haar leven. Ze kan nog maar voor 5 procent zien, maar thuis bij de pakken neerzitten doet ze niet. "Elke dag sta ik op en denk ik: wat gaan we vandaag doen? Dan loop ik naar het station, pak ik de trein en dan zie ik wel", vertelt ze. Precious trekt zich weinig aan van haar beperking en wil graag alles zelf doen. Hulpmiddelen, zoals een blindegeleidestok, gebruikt ze niet. "Ik kan wel allemaal hulpmiddelen aanvragen, maar waarom? Ik word waarschijnlijk helemaal blind, dan zal het wel moeten. Dus ik wil nu nog genieten van het feit dat het niet per se hoeft."

Veel meegemaakt

Zo nuchter en positief als ze nu is, is Precious niet altijd geweest. Vroeger liep ze door haar beperking regelmatig tegen dingen aan. "Toen ik zestien was, wilde ik heel graag werken. Ik vond het echt stom dat ik dat niet kon. Al mijn vrienden waren aan het vakkenvullen. Ik had toen niet veel sociale contacten."

Ook buiten haar beperking heeft de 22-jarige al veel meegemaakt. Als baby kreeg ze niet de juiste zorg. "Toen ik drie maanden was, kreeg ik een elektrische vliegenmepper tegen mijn oor als ik huilde. Ik werd ook niet verschoond." Precious kwam in een crisisopvang terecht en ging later bij haar pleegouders in Oss wonen. Daar had ze het goed, maar door alles wat ze al had meegemaakt, kampte ze met PTSS, gedragsproblemen en een depressie. Daarbij overleed Precious’ pleegvader, op wie ze erg gesteld was, plotseling in 2021. "Ik vond hem dood op de bank", vertelt ze.

Precious met Omroep Brabant verslaggever Niels Verdaasdonk