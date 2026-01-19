Punt aftrek dreigt voor Helmond Sport om financiële positie van de club

Brengt Helmond Sport geen verbeteringen aan in de financiële positie van de voetbalclub, dan krijgt de eerstedivisionist één punt in mindering van de KNVB. De club zegt er vanuit te gaan dat het de problemen op tijd op kan lossen.

In een persbericht zegt Helmond Sport maandag dat het door voetbalbond KNVB geïnformeerd is over de dreigende straf. De club had een verbetering van het negatieve eigen vermogen moeten laten zien ten opzichte van het seizoen 2024/2025, maar is daar tot nu toe niet in geslaagd.

Hoger uitgevallen kosten

Volgens de clubs heeft dat verschillende redenen. "De afgelopen periode heeft Helmond Sport te maken gehad met hoger uitgevallen kosten dan vooraf ingeschat, met name in de overgang naar en dagelijkse exploitatie van het nieuwe stadion", zegt de club in een persbericht. Daarbij gaat het onder andere om het veldonderhoud en een extra trainingsaccommodatie (de club traint op de velden van voormalig voetbalclub Fiducia in De Rips).

Helmond Sport moet nu een plan van aanpak indienen bij de KNVB. "In dit plan zal worden opgenomen hoe de club de financiële situatie structureel wil stabiliseren en verbeteren. Helmond Sport heeft er vertrouwen in dat dit traject succesvol uitgevoerd zal worden."

Geen definitieve gevolgen

De club zegt ervan uit te gaan dat het tijdig de problemen oplost en dat de straf uiteindelijk niet zal worden uitgevoerd. "Helmond Sport bevindt zich in een overgangsfase waarin een nieuw stadion kansen biedt, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. We verwachten dat de voorwaardelijke sanctie geen definitieve gevolgen

zal hebben."